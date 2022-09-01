В Ноябрьске росгвардейцы нашли пропавшего ребенка, который ушел на улицу без верхней одежды и обуви

Фото: Росгвардия по УрФО

В Ноябрьске сотрудники Росгвардии помогли найти пропавшего 4-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, о потерявшемся малыше правоохранители узнали во время патрулирования улиц. Получив ориентировку, они незамедлительно приступили к поиску.

- Получив ориентировку на несовершеннолетнего ребенка, росгвардейцы приступили к его поиску. Спустя время, они обнаружили на улице схожего по приметам мальчика без верхней одежды и обуви, хотя стояла низкая температура, - прокомментировали в Росгвардии по УрФО.

Далее стражи правопорядка посадили мальчика согреться в служебный автомобиль. Поговорив с ним, они выяснили, что ребенок потерялся.

Позже сотрудники Росгвардии передали несовершеннолетнего прибывшему на место сотруднику отдела по делам несовершеннолетних.