Рецидивист из Нового Уренгоя отправится в колонию за кражу ноутбука из чужой квартиры Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении ранее судимого местного жителя 1996 года рождения, ограбившего квартиру. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник стащил ноутбук, клавиатуру и компьютерную мышь на сумму более 37 тысяч рублей.

- При проверке полицейские установили, что злоумышленник, находясь в алкогольном опьянения, зашел ночью в подъезд, чтобы отыскать свою знакомую. Подойдя к одной из квартир, он обнаружил, что дверь на замок не заперта. Тогда мужчина вошел внутрь и увидел, что на столе лежит ноутбук, клавиатура и компьютерная мышь. Пока жильцы спали, он похитил технику и скрылся с места преступления, - пояснили в ведомстве.

Далее на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». А в августе 2022 года новоуренгойский городской суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.