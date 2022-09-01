В юбилей Пуровского района жители и гости Тарко-Сале пройдут бесплатное медицинское обследование

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В день празднования 90-летия Пуровского района, который приходится на 3 сентября, специалисты Тарко-Салинской ЦРБ проведут бесплатное медицинское обследование для жителей и гостей райцентра.

Передвижной медицинский комплекс (КАМАЗ) расположится на Набережной Саргина в районе памятника «С горизонта пришедшие». Проверить состояние своего здоровья можно будет с 13:00 до 17:00 часов.

Все желающие смогут узнать индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление, сатурацию и функцию внешнего дыхания, сделать электрокардиограмму, а также пройти флюорографию и получить консультацию терапевта.