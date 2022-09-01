Новоуренгоец взял в банке миллион рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1973 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина повелся на уже классическую схему про оформленный на его имя кредит.

- Установлено, что заявителю неоднократно звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, злоумышленники убедили мужчину перевести имеющиеся у него 130 тысяч рублей на указанный ими счет. Кроме того, потерпевший оформил кредит в размере 1 миллион рублей, а затем перечислил всю сумму аферистам, - уточнили в ведомстве.

Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь, а новоуренгоец обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.