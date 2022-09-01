Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 сентября 2022 года: заразились 113 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 113 человек. С начала периода количество заболевших достигло 140 129.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлен 49 761 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 128. Всего в стране зарегистрировано 19 578 730 случаев. Излечились от коронавируса 38 940 человек, скончались - 95.