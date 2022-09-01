Из Толькинской школы-интерната уволила завхоза, которая украла из бюджета более 370 тысяч рублей

Директор Толькинской школы-интерната уволила завхоза, которая украла из бюджета более 370 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Директор Толькинской школы-интерната уволила завхоза, которая украла из бюджета более 370 тысяч рублей. Требование об этом выдвинула местная прокуратура.

Напоминаем, что женщина обвинялась по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Злоумышленница оформила на работу в образовательное учреждение свою знакомую в качестве уборщицы и лаборанта. Однако фактически женщина там не работала, а полученную зарплату передавала злоумышленнице.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, приговорил завхоза к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

- По результатам вынесенного прокурором директору школы предупреждения, трудовые отношения с осужденной прекращены, - сообщили в надзорном органе.