Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа. В этом году медики планируют вакцинировать более 300 тысяч человек. Пик заболеваемости в этом году ожидается с ноября по декабрь, поэтому медики рекомендуют сделать прививку в начале осени, чтобы успели выработаться антитела.

На прошлой неделе больницы региона получили 125 тысяч доз вакцины для детей и взрослых (это первая поставка в этом году). Препараты разработаны с учетом штаммов, циркулирующих в текущем сезоне.

Кстати, для вакцинации населения на Ямале развернуты 58 прививочных пунктов. Узнать адрес и режим работы можно на сайте.

- Практически каждый житель не понаслышке знает, какие осложнения могут вызвать вирусные инфекции. За прошедшие три года охват вакцинацией от гриппа составлял более 60%, в связи с этим сформированный коллективный иммунитет позволил избежать всплеска заболеваемости. В этом году также крайне важно соблюдать меры профилактики и не забывать о прививке, - сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Также медики призывают не забывать о вакцинации от коронавируса, поскольку наслоение инфекций может грозить самыми тяжкими последствиями.