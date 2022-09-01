С начала года на Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Правительство ЯНАО

С начала года на Ямале ввели в эксплуатацию почти 100 тысяч квадратных метров жилья (с учетом индивидуального строительства, коммерческих домов, а также возводимых при поддержке окружного фонда строительства). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это на 45,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом план на год, установленный для региона федеральным проектом «Жилье», составляет 158 тысяч квадратных метров.

- Не сбавляем темп, несмотря на экономические сложности. Удается находить пути решения как по материалам, так и по необходимым изменениям в контрактах, связанных с удорожанием и сложной логистикой. Правительством России была разработана антикризисная программа, которая способствовала решению возникших проблемных вопросов. Муниципальные образования работают с застройщиками, строятся частные дома, продолжаем реализацию задачи по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья, - сказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Сейчас на стадии строительства находится 186 домов, а это 589 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввести дома в Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Пуровском районе, Лабытнанги, Салехарде и поселке Тазовский.

Продолжится строительство и в индивидуальной жилищной сфере. Больше всего жилья возводится в Салехарде - 159 тысяч квадратных метров, Новом Уренгое - 116 тысяч квадратных метров и Губкинском - почти 80 тысяч квадратных метров

На данный момент расселено 425 тысяч квадратных метров аварийного жилья из заявленного миллиона.