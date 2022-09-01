На все соцобъекты Ямала подали тепло

Сегодня, 1 сентября, на все социально значимые объекты Ямала, в том числе детские сады и школы, началась подача тепла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В жилых домах отопление запустят по мере понижения температуры на улице. Согласно регламенту, тепло должно быть подано во все дома в случае, если воздуха не прогревается выше восьми градусов более пяти дней.

В случае, если после начала отопительного сезона батареи в квартире не греют, жителям рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерские службы, управляющие или ресурсоснабжающие организаций для выявления возможных причин. Также можно позвонить на горячую линию, телефон которой размещен на официальном сайте муниципального образования.

- Отопительный сезон в регионе стартовал 20 августа. Первыми тепло подали на социальные объекты Гыды и Антипаюты Тазовского района. С 25 августа отопление запустили на соцобъектах Губкинского, Нового Уренгоя и Ямальского района. А с 1 сентября тепло подали на все объекты социальной сферы, в том числе объекты образования и здравоохранения, - рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.