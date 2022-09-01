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Общество1 сентября 2022 6:10

В Тарко-Салинской ЦРБ установили 12 новых аппаратов для физиотерапии

Старое оборудование требовало замены
Марина Прохорова
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В физиокабинетах детской и взрослой поликлиник Тарко-Салинской ЦРБ установили современное медицинское оборудование. Это 12 аппаратов, предназначенных для лечения и реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний и травм.

- Часть физиотерапевтических методик - электрофорез и гальванизация, магнитотерапия и кварц, применялась в больнице и раньше, но существующее оборудование устарело и стало уступать современным аналогам. Новая техника удобнее в пользовании и проще в обслуживании, - рассказали в медучреждении.

Благодаря новому оборудованию в больнице начнут применять лазерную и фотодинамическую терапии. Процедуры показаны при мышечной и суставной болях, растяжениях и травмах, болях в области головы и спины, отеках и гематомах, ранах и язвах.

В ближайшее время больница ожидает поставку еще двух новых аппаратов. А уже пришедшее оборудование позволит специалистам увеличить охват пациентов, нуждающихся в физиолечении, и оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне.