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Недвижимость1 сентября 2022 5:40

5 сентября в Ноябрьске частично откроют дорогу по улице Ленина

Готов участок протяженностью 650 метров
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В предстоящий понедельник, 5 сентября, в Ноябрьске частично откроют дорогу на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о 650 метрах капитально отремонтированного участка от улицы Советская до кольца.

Движение по дороге теперь будет двухполосным в обе стороны: ранее ширина трассы была 12 метров, а сейчас - 14 метров.

Широкие тротуары в три метра соседствуют с новыми велодорожками. Кстати, протяженность последних - 1 464 метра.

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Благоустроено четыре автопарковки на 102 места. Установлено три остановки, совсем скоро появится и четвертая.

За счет современных и стильных 149 светильников улица засияет еще ярче. Для этого было проложено 3 тысячи метров кабельных линий.

Кроме того, рабочие постелили газоны, а позже здесь появятся 18 скамеек и такое же количество урн.

- Активно продолжаются работы на оставшемся участке. Согласно контракту, завершить работы надо до 30 октября, - отметили в мэрии.