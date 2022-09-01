Между поселком Уренгой и газовой столицей запустят автобус

Фото: Правительство ЯНАО

С 1 октября автобусный маршрут № 101, курсирующий между Уренгоем и Коротчаево, будет продлен до Нового Уренгоя. Об этом губернатора Дмитрия Артюхова просили жители поселка Уренгой во время прямого эфира и ежегодной поездки по округу.

В итоге просьбы северян была услышана. Решено, что ежедневно будет осуществляться по два рейса. Время отправления из поселка Уренгой - 07:00 и 16:30, из Нового Уренгоя автобус выдвинется в 10:30 и 19:00. Время в пути - два часа. Перевозчик прежний - ИП Гринкевич В.А.

- Этот маршрут улучшит транспортное обслуживание поселка, он востребован у жителей для проезда к месту работы, на железнодорожный вокзал и в аэропорт, - сказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта профильного департамента Александр Стихин.

Стоимость проезда от поселка Уренгой до газовой столицы составит 180 рублей. Из Уренгоя в Коротчаево можно доехать за 70 рублей, а из Нового Уренгоя в Коротчаево - 110 рублей.