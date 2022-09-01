Из-за строительства канализации в Салехарде перекрыли улицу Чкалова

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде перекрыли часть улицы Чкалова из-за строительства сетей канализации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от библиотеки Дружбы народов и до школы №6.

- Ориентировочное время работ - 2 недели. Заезд в школу и детский сад «Брусничка» возможен со стороны улицы Объездная, - добавили в мэрии.

Внимание пассажиров общественного транспорта! Временно изменена схема движения автобусов №4 и №5 при подъезде к остановка «Школа №6» (временно транспорт там не останавливается).

Посмотреть новую схему движения автобусов можно ниже: