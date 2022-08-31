Ямальские водители, соблюдающие ПДД, получат денежное вознаграждение Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале запустят акцию для водителей «Выигрыш - не в скорости!», участвуя в которой можно будет выиграть деньги. Она пройдет в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме, Губкинском, Муравленко и Пангодах - населенных пунктах, где используются стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего будет 40 победителей (по пять в каждом из восьми муниципалитетов), их наградят 4 тысячами рублями. Из выборки исключат автомобили с иностранными номерами и принадлежащие юридическим лицам. Ключевое условие для победы - отсутствие нарушений ПДД за год, предшествующий началу акции.

По информации регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент в округе функционируют 144 стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, 14 передвижных комплексов и четыре мобильных комплекса видеофиксации «Паркон».