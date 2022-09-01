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Общество1 сентября 2022 4:10

На центральной аллее Ноябрьска появились стильные урны в виде стаканчиков для кофе

Они установлены в рамках Года экологии
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

На центральной аллее Ноябрьска появились стильные урны в виде стаканчиков для кофе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это совместный проект управления экономического развития и инвестиций администрации и двух ноябрьских предпринимателей: Тагира Рашидова и Рафика Курбанова.

- В рамках Года экологии бизнесмены подарили городу урны в форме стаканчиков под кофе. Изготовлены они также силами местных предпринимателей, - прокомментировали в администрации.

В эти симпатичные емкости жители и гости Ноябрьска смогут выбрасывать кофейные стаканчики, которые, как известно, имеют особый состав и должны утилизироваться иначе, нежели другие отходы.