В Пуровском районе стартует экспедиция «С горизонта пришедшие», посвященная его 90-летию

Фото: администрация Пуровского района

В честь 90-летия Пуровского района решено провести экспедицию «С горизонта пришедшие». Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, 5 сентября команда Русского географического общества отправится в путь на парусном катамаране «Азимут» и пройдет 1 850 километров по рекам Ямала.

В ходе экспедиции участники познакомятся с культурой и традициями Халясавэя, Харампура, Тарко-Сале, Уренгоя, Самбурга, Мыса Каменного, Нового Порта, Яр-Сале, Панаевска, Салемала, Горнокнязевска и Салехарда. Кроме того, они заменят информационные таблички в заброшенных поселениях Пяси-Надо и Ивай-Сале.

Также катамаран «Азимут» примет участие в параде моторных лодок и байдарок, которое состоится 3 сентября на реке Пяку-Пур.