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До конца года все ямальские больницы получат современное оборудование для реабилитации. Соответствующая задача была поставлена губернатором Дмитрием Артюховым и уже начала воплощаться в жизнь. Накануне сразу два медучреждения получили порядка 40 единиц медтехники.

Так, в Муравленковскую горбольницу поступили физиотерапевтические аппараты и роботизированные тренажеры. Оборудование уже установлено в отделении медицинской реабилитации и зале лечебной физкультуры.

По словам медиков, оно позволит предотвратить осложнения заболеваний и поможет пациентам в короткие сроки вернуться к привычной жизни.

- Благодаря физиотерапевтическим процедурам и ЛФК с применением новых, ранее не имевшихся в арсенале городской больницы аппаратов, процесс выздоровления будет протекать быстрее и эффективнее. Новое оборудование позволит увеличить охват пациентов, нуждающихся в реабилитации, - рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники Муравленковской больницы Ольга Карпова.

Также реабилитационное оборудование поступило Тарко-Салинскую больницу. Новая техника удобнее в пользовании и проще в обслуживании.

Развитию реабилитации в округе уделяется особое внимание. Новое оборудование для физиопроцедур и кабинетов ЛФК уже поступило в Надым, Тарко-Сале и Губкинский. До конца года регион получит еще 600 единиц современной техники.