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Недвижимость1 сентября 2022 2:34

В отдаленном районе Нового Уренгоя появились дополнительные тротуары для школьников

Об этом просили местные жители
Марина Прохорова
Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Перед 1 сентября в Коротчаево сделали дополнительные тротуары для школьников. Речь идет о пешеходных дорожках, расположенных между домами по ул. Нефтяников, 16 и ул. Пушкинская.

С просьбой об этом к главе Нового Уренгоя Андрею Воронову обратились местные жительницы Галина Нефедова и Елена Мадянова.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

- Детям, которые шли в школу, приходилось проходить часть пути по проезжей части. Путь до школы и домой должен быть для них безопасным. Сделали тротуар, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Также сделали небольшую пешеходную дорожку от выхода с парковки возле детского сада «Семицветик», - отчитался градоначальник.

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