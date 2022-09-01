В отдаленном районе Нового Уренгоя появились дополнительные тротуары для школьников

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети
Перед 1 сентября в Коротчаево сделали дополнительные тротуары для школьников. Речь идет о пешеходных дорожках, расположенных между домами по ул. Нефтяников, 16 и ул. Пушкинская.
С просьбой об этом к главе Нового Уренгоя Андрею Воронову обратились местные жительницы Галина Нефедова и Елена Мадянова.
Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети
- Детям, которые шли в школу, приходилось проходить часть пути по проезжей части. Путь до школы и домой должен быть для них безопасным. Сделали тротуар, нанесли разметку, поставили дорожные знаки. Также сделали небольшую пешеходную дорожку от выхода с парковки возле детского сада «Семицветик», - отчитался градоначальник.
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