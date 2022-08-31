Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Накануне Дня знаний в новоуренгойской гимназии открыли инженерно-техническую лабораторию. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Одновременно в лаборатории смогут заниматься до 25 гимназистов. Раньше у ребят не было специально приспособленного помещения, не хватало пространства для творчества. А теперь к этому располагают даже стены. Все выполнено в современном и молодежном стиле. В кабинетах установлены новейшие компьютеры, пояльные станции, - отметил градоначальник.

Также, по его словам, в лаборатории собрано все самое современное оборудование для занятий робототехникой, авиамоделированием и программированием искусственного интеллекта.

Кстати, помощь в создании и оснащении лаборатории оказали городские предприятия: «БурЭнерго», «Ачимгаз» и НУБК.

- С такой поддержкой у наших детей открываются совершенно новые перспективы в освоении информационных технологий, - отметил Андрей Воронов.