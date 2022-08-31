На Ямале сотрудники МЧС проверяют безопасность избирательных участков перед выборами

Фото: МЧС России по ЯНАО

В преддверии предстоящих выборов сотрудники ямальского МЧС проверяют безопасность избирательных участков. В Единый день голосования, назначенный на 11 сентября, в регионе откроются 74 участка, а сами выборы будут проходить в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах.

- На данный момент сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы проводят внеплановые надзорные мероприятия объектов, на которых размещены избирательные участки, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Особое внимание специалисты обращают на состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность систем противопожарной защиты, обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения и инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Дополнительно на объектах проводятся тренировки по эвакуации людей в случае пожара или чрезвычайной ситуации, а также инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом.

Непосредственно в день голосования спасатели будут дежурить на объектах. В случае возникновения нештатных ситуаций они предпримут все меры для спасения людей.