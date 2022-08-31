Фото: Правительство ЯНАО

1 сентября в Волновахе откроется восстановленная Ямалом школа №4. За два месяца строители реконструировали разрушенное здание и благоустроили прилегающую территорию. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже завтра порог учебного заведения переступят от 30 до 150 детей.

Кстати, эта школа - единственная из разрушенных в ДНР, которую восстановили к началу учебного года на 100%.

Губернатор Дмитрий Артюхов поблагодарил строителей, которые в ускоренном режиме восстановили объект, и пожелал жителям Волновахи спокойного учебного года.

- Когда определяли перечень приоритетных объектов по Волновахе, то школа, конечно, была задачей номер один. Сроки были очень сжатые, по факту у нас было два месяца. Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка. О разрушениях, снарядах, которые прилетали в школу, ничего больше не напоминает. Дети пойдут в школу, которая теперь, без сомнений, будет одной из образцовых в этом районе, - сказал глава региона.

На пике восстановлением объекта занимались больше 100 человек. В школе восстановили и утеплили кровлю, возвели новые стены, также здание приобрело новые теплые окна и яркие фасады, а внутри и снаружи установлена система видеонаблюдения. Кроме того, учебное заведение полностью оборудовано новой мебелью, компьютерами, имеются учебники и посуда.

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