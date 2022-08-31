Коронавирус на Ямале, последние новости на 31 августа 2022 года: заразились 110 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек. С начала периода количество заболевших достигло 140 016.

При этом в больницы региона госпитализировано шесть человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлен 46 321 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 232. Всего в стране зарегистрировано 19 528 969 случаев. Излечились от коронавируса 39 054 человека, скончались - 92.