Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 августа 2022 8:59

Коронавирус на Ямале, последние новости на 31 августа 2022 года: заразились 110 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 августа 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек. С начала периода количество заболевших достигло 140 016.

При этом в больницы региона госпитализировано шесть человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлен 46 321 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 232. Всего в стране зарегистрировано 19 528 969 случаев. Излечились от коронавируса 39 054 человека, скончались - 92.