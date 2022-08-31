Пьяный муравленковец, обвиняемый в избиении и вымогательстве, отделался условным сроком Фото: Вера Зенина

В Муравленко осудили 32-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении и вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, о преступлении в полицию сообщил диспетчер скорой медицинской помощи. Женщина пояснила, что в приемное отделение городской больницы доставлен мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой.

- В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшего избил ранее не судимый горожанин, находящийся в алкогольном опьянении. Действуя умышленно, он нанес мужчине один удар кулаком в область лица, а затем взял ножку от табуретки и ударил его не менее пяти раз по лицу, голове и телу. Далее злоумышленник, продолжая держать в руке ножку от табуретки, начал угрожать потерпевшему и его знакомому применением насилия, если они не отдадут ему 20 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчины, опасаясь за свою жизнь и здоровье, восприняли угрозу всерьез и отдали преступнику деньги.

После этого на муравленковца завели два уголовных дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». А 16 августа 2022 года суд признал его виновным, приговорив к 2 годам и 1 месяцу лишению свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.