В Приуральском районе приезжий мужчина вынес с предприятия несколько обогревателей

Сотрудники полиции Приуральского района раскрыли кражу трех масляных обогревателей с территории одного из предприятий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление поступило от сотрудника службы охраны, в нем говорилось, что преступление произошло 3 августа 2022 года.

- Установлено, что неизвестный украл с территории предприятия три масляных обогревателя. Охранник, заметивший вора, пытался его остановить, однако эту ни к чему не привело, и злоумышленник скрылся с добычей, - прокомментировали в ведомстве.

Похитителем оказался ранее не судимый, работающий житель соседней области 1985 года рождения. Сотрудникам полиции задержанный признался в содеянном и вернул похищенное имущество законному владельцу.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.