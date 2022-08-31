В Лабытнанги утепленные ковром трубы привели в порядок после насмешек в соцсетях

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В Лабытнанги теплотрассу, расположенную на улице Восточная, утеплили после насмешек в соцсетях. Напоминаем, что пост о том, как «голые» трубы укутали ковром, появился в одном из городских пабликов 29 августа.

А спустя день, 30 августа, там же разместили фото из серии «было - стало».

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

«Спасибо УЖКХ Администрации города Лабытнанги за своевременное реагирование, а также исполнительной организации за выполненную работу. А еще я хочу отметить, что соцсети творят чудеса!» - написала местная жительница.

На снимке видно, что трубы обмотали специальным материалом, а позабавивший всех красный ковер - убрали.