До конца сентября в Лабытнанги газифицируют 36 частных домовладений

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается программа газификации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «голубое топливо» подведут к 36 частным домовладениям.

- Таким образом выполняется поручение президента РФ Владимира Путина - бесплатное проведение газа до границ частных участков. Далее расходы берет на себя владелец, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, на Ямале с этого года всем льготным категориям граждан возмещают часть расходов, связанных с подключением газового оборудования. Размер выплаты - 100 тысяч рублей.

В Лабытнанги подведение газа к участкам частных владений идет активно. Сейчас завершены работы по улице Сибирская, переулкам Дачный и Ягодный. Далее сотрудники ООО «Горгаз» приступят к последним двум объектам - всего их шесть.

Подрядчик планирует завершить работы до конца сентября.