В Ноябрьске укушенный бездомной собакой мальчик получит 35 тысяч рублей от администрации Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ноябрьска помогла семье ребенка, которого покусал бездомный пес, добиться моральной компенсации. Выплатит ее управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи городской администрации.

- Установлено, что 23 мая 2022 семилетний мальчик гулял на детской площадке, расположенной во дворе дома № 10а по ул. Советская. Неожиданного на наго напала бездомная собака: она укусила ребенка за тыльную сторону правой кисти и в область около правого глаза, - рассказали в городском ведомстве.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор направил в суд иск о взыскании с ведомства компенсации морального вреда.

В итоге суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав выплатить в пользу мальчика 35 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.