В салехардском детском саду «Кристаллик» появится «Дом совы» для подвижных игр

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В салехардском детском саду «Кристаллик» появится специально оборудованный комплекс для физических упражнений и подвижных игр. Об этом главу города города Алексея Титовского попросила маленькая жительница Александра.

- Играя в уникальном «Доме совы», дети смогут развивать гибкость, ловкость и сноровку. Конструкция состоит из специальных труб, канатов, гамаков, бочек и качелей. Все снаряды выполнены из прочных современных материалов и рассчитаны на длительное использование, - отметил градоначальник.

В первую очередь комплекс полезен для развития координации и моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Например, у ребят, имеющих задержку речевого развития, благодаря этому оборудованию можно ускорить запуск речи.

Кстати, этим летом в саду сделан капитальный ремонт системы вентиляции и благоустроена территория, появились новые интерактивные и программно-мультимедийный комплексы, а бассейн прошел все необходимые проверки.