В Харпское подразделение «Ямалспас» поступила новая техника

Фото: Правительство ЯНАО

В Харпское подразделение «Ямалспас» поступила новую технику: вездеход ТРЭКОЛ, две аэролодки «Пиранья», два квадроцикла и два снегохода. Она предназначена для проведения поисково-спасательных работ, оказания первой медицинской помощи и доставки оборудования к местам аварий, стихийных бедствий, а также техногенных катастроф.

В первую очередь это связано с большим количеством туристических групп в горах Полярного Урала. В то же время возрастает количество поисковых работ и объем оказания помощи туристам. В прошлом году на Ямале перед туристическими походами официально зарегистрировались 58 групп, из которых 20 граждан обратились за помощью спасателей. В 2022 году зарегистрировались 40 групп - пока происшествий не было.

- В каждом подразделении для спасателей мы создаем достойные и комфортные условия для несения службы. Задачи перед спасателями Харпского подразделения стоят непростые и у них на вооружении должна быть новая современная техника и оборудование, - рассказал руководитель «Ямалспас» Алексей Глушков.