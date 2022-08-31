С 1 сентября в Лабытнанги и Харпе стартует отопительный сезон

В Лабытнанги и Харпе стартует отопительный сезон. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- По традиции запускаем теплоснабжение накануне нового учебного года. Важно, чтобы 1 сентября учреждения социальной сферы встретили ребят в теплой атмосфере. Во всех смыслах этого слова, - отметила градоначальница.

Параллельно тепло начнет поступать в дома. Если вдруг батареи останутся холодными, необходимо обращаться в управляющую компанию. Также будет не лишним продублировать заявки в ЕДДС на номер 112.

Кроме того, оставлять заявки можно на тематической ветке «Молчание батарей» в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

- Поставила задачу коммунальным службам отработать поступающие от жителей заявки как можно скорее. Выполнение работ будет на особом контроле, - добавила Марина Трескова.