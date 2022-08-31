В Губкинской больнице установили новые аппараты для обеззараживания медицинских отходов

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Губкинской городской больнице установили новые аппараты для обеззараживания медицинских отходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

- Применение современного утилизатора позволит качественно решить проблему уничтожения болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в медицинских отходах классов «Б» и «В». Как правило, они образуются в поликлинике, лаборатории и стационаре. Это использованные одноразовые шприцы, перевязочные материалы, перчатки, спецодежда медицинского персонала и другие - прокомментировали в ведомстве.

В результате переработки содержимое утилизатора становится безопасным и его можно выкидывать в мусорные баки.

Таким образом, данное оборудование поможет обеспечивать надежную биологическую и экологическую безопасность населения.

Напомним, до конца года все медучреждения округа будут обеспечены современным оборудованием для утилизации медицинских отходов.