Энергетики установили в Ноябрьске первую электрозарядную станцию

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» совместно с компанией «Индустрия-С» установили в Ноябрьске первую электрическую зарядную станцию (ЭЗС) мощностью 15 кВт, к ней можно одновременно подключать до двух устройств. До 6 сентября воспользоваться ЭЗС горожане могут бесплатно, затем тариф составит 12 рублей за кВт/ч.

Точка питания для экологичного транспорта установлена на площадке парка культуры и отдыха «Ноябрьск-парк» и адаптирована к суровому климату Арктического региона: может эксплуатироваться при температуре до –40 градусов. Терминал подходит для зарядки как электротранспорта, электросамокатов, электровелосипедов, так и мобильных устройств.

Компания «Россети Тюмень» уже установила 6 зарядных станций для электромобилей в крупнейших городах ХМАО-Югры и Тюменской области. Сейчас энергетики ведут переговоры с застройщиками о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов. Такой подход позволит обеспечить потребности жителей в зарядке электротранспорта и подогреве двигателей автомобилей. А исключение использования бытовой сети для этих целей снизит риск нарушения энергоснабжения многоквартирных домов.