Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале завершилось строительство дополнительного инфекционного корпуса площадью более 150 квадратных метров. Его пристроили к существующему зданию городской больницы, соединив теплым переходом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В новом здании размещены два изолированных бокса, приемно-смотровой блок, хозяйственная секция и буфет.

- В отделении будут созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. В боксированных палатах планируем размещение больных с туберкулезом или подозрением на заболевание для последующей маршрутизации в специализированные учреждения. Также новое здание откроет дополнительные возможности для госпитализации пациентов с коронавирусом, - рассказал главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.

Сейчас на объекте устанавливается технологическое оборудование, готовятся документы для ввода в эксплуатацию.