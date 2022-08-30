Уникальный круизный маршрут, проходящий через Ямал, Югру и Тюменскую область, стартует в следующем году

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Уникальный круизный маршрут «От тайги до Полярного круга», проходящий через Ямал, Югру и Тюменскую область, стартует в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- По задумке организаторов, комфортабельный теплоход «Северная сказка» отправится в путь 23 мая 2023 года. До 31 августа лайнер совершит десять поездок по маршруту Сургут - Салехард - Тобольск. Кстати, дизайн некоторых помещений судна отражает северную тематику, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Всего на борт теплохода вмещается 140 гостей. В поездку входит не только путешествие по рекам Обь и Иртыш, но и экскурсии в каждом остановочном городе.

Отметим, что круизный маршрут станет частью проекта «Экспедиции «Созвездия».