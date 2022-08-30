1 сентября в Салехарде начнется отопительный сезон: тепло дадут всем Фото: Вера Зенина

В Салехарде уже 1 сентября начнется отопительный сезон. Как сообщил глава города Алексей Титовский, в этом году решено не делить учреждения и жителей и «запускать» тепло сразу всем салехардцам.

Таким образом, отопление подадут в 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений - это количество городских объектов.

В социальных сетях жители просили главу города не дожидаться оговоренного нормативами количества холодных дней и рассмотреть возможность дать тепло пораньше». В свою очередь Алексей Титовский услышал горожан и выполнил их пожелание.

- Управляющие компании поэтапно начнут вводить тепло в жилые дома, социальные и детские учреждения города, - отметил градоначальник.

Кстати, за короткое северное лето специалисты АО «Салехардэнерго» подготовили к зиме 35 котельных (в том числе крышных); 164,28 километра тепловых сетей; 3 центральных тепловых пункта; 218,57 километра водопроводных сетей.