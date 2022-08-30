В Надыме седовласый мужчина с золотыми зубами заманивает в машину доверчивых прохожих

Фото: администрация Надыма

Жительница Надыма предупредила горожан о подозрительном мужчине на черном джипе, который всевозможными средствами пытается заманить к себе в машину доверчивых пешеходов (кого именно - женщин или детей, надымчанка не уточнила). Свои опасения относительно водителя она высказала в одном из городских пабликов.

- Будьте внимательны! По дороге вдоль ЗКПД мужчина на черном джипе (вроде с тонированными окнами) пытается уловками (якобы познакомиться) посадить к себе в машину и бог знает куда увезти, - рассказала девушка.

По словам надымчанки, таинственному незнакомцу до 50 лет, по национальности он, скорей всего, кавказец, имеет седые волосы, усы и нижнюю челюсть из золотых зубов. Одет мужчина был в рубашку и серую жилетку от костюма, глаза прикрыты коричневыми затемненными очками, а на голове красовался берет с козырьком.

В комментариях к посту мнения надымчан разделились. Одни поблагодарили автора за предупреждение, а другие - не восприняли в серьез и подняли на смех. Также горожанке предложили обратиться в полицию.