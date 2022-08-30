Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 августа 2022 года: заразились 112 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 112 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 906.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 37 067 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 673. Всего в стране зарегистрировано 19 482 648 случаев. Излечились от коронавируса 36 729 человек, скончались - 94.