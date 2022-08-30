В Лабытнанги обустроили две детские площадки, на подходе - еще столько же

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети
В рамках проекта «Уютный Ямал» в Лабытнанаги обустроили две детские площадки. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.
- Продолжаем воплощать в жизнь ваши идеи. В рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» в городе появилось еще несколько территорий детства, - рассказала она.
Площадки обустроены вблизи домов №35-37 по улице Магистральная и домов №6, 8 и 10А по улице Автострадная.
Сейчас работы продолжаются еще по трем адресам. Все они находятся на строгом контроле профильных органов.
- Земляки, до завершения строительного сезона все обязательства по обустройству детских игровых площадок будут выполнены, - подытожила Марина Трескова.
Напоминаем, что благодаря финансовой поддержке округа в муниципалитете обновят 14 детских площадок.