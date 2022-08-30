Первые «Ямальские встречи» с деятелями культуры пройдут в Новом Уренгое 2 сентября

Фото: Правительство ЯНАО

Первые «Ямальские встречи» с деятелями культуры пройдут в Новом Уренгое уже 2 августа. Гости - народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер, руководитель православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников.

Формат встречи предполагает живое общение, в ходе которого жители напрямую смогут задать все интересующие вопросы. Также северян ожидает еще один приятный сюрприз: концертная программа квинтета Игоря Бутмана, посмотреть которую можно будет в трансляции.

Напомним, идея проекта возникла во время ежегодной поездки губернатора по муниципалитетам. Жительница Губкинского обратилась к Дмитрию Артюхову с просьбой почаще приглашать ведущих представителей культуры и искусства нашей страны не только в Салехард, но и другие населенные пункты. В свою очередь губернатор поддержал данную инициативу и выступил идейным вдохновителем проекта.

Следующая встреча запланирована на 12 октября в Салехарде. Почетным гостем «Ямальских встреч» станет российский параспортсмен, велогонщик и чемпион летних Параолимпийских игр 2020 года в Токио Михаил Асташов.