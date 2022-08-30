В Лабытнанги теплотрассу утеплили ковром: «Уютненько так, по-домашнему»

ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO

В Лабытнанги «голую» теплотрассу укутали в ковер. Соответствующие фотографии были опубликованы 29 августа в соцсетях, сообщает «МК-Ямал».

«Уважаемый «Тепло-Энергетик»! Улица Восточная, д. 16 к зиме готова?» - написала одна из жительниц.

ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO

Остальных горожан также позабавило увиденное. Например, Евгений Моисеев прокомментировал: «Уютненько так. По-домашнему. С ковром».

Позже на пост отреагировало управление ЖКХ администрации Лабытнанги. В ведомстве сообщили, что подготовка к осенне-зимнему периоду еще не закончена. А ответственной организации обязательно укажут о необходимости утеплить данный участок.

ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO

Также комментарий под постом оставил представитель компании «Ямалкоммунэнерго».

«Бригада по указанному адресу направлена, будут проведены работы по утеплению. Если сети не находятся на обслуживании ОАО «Тепло-Энергетик», то информация будет передана в управляющую компанию или УЖКХ Лабытнанги», - отметили в ресурсоснабжающей организации.