В Лабытнанги теплотрассу утеплили ковром: «Уютненько так, по-домашнему»

ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO
В Лабытнанги «голую» теплотрассу укутали в ковер. Соответствующие фотографии были опубликованы 29 августа в соцсетях, сообщает «МК-Ямал».
«Уважаемый «Тепло-Энергетик»! Улица Восточная, д. 16 к зиме готова?» - написала одна из жительниц.
ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO
Остальных горожан также позабавило увиденное. Например, Евгений Моисеев прокомментировал: «Уютненько так. По-домашнему. С ковром».
Позже на пост отреагировало управление ЖКХ администрации Лабытнанги. В ведомстве сообщили, что подготовка к осенне-зимнему периоду еще не закончена. А ответственной организации обязательно укажут о необходимости утеплить данный участок.
ФОТО: VK.COM ЛАБЫТНАНГИ INFO
Также комментарий под постом оставил представитель компании «Ямалкоммунэнерго».
«Бригада по указанному адресу направлена, будут проведены работы по утеплению. Если сети не находятся на обслуживании ОАО «Тепло-Энергетик», то информация будет передана в управляющую компанию или УЖКХ Лабытнанги», - отметили в ресурсоснабжающей организации.