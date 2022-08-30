В селе Новый Порт сгорел жилой дом: погиб мужчина

Фото: противопожарная служба ЯНАО

В селе Новый Порт Ямальского района произошел страшный пожар, в котором погиб человек. Как сообщили в противопожарной службе ЯНАО, сообщение о ЧП поступило 27 августа в 3:14 ночи, горел двухквартирный одноэтажный жилой дом, расположенный на улице Советская.

- На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение чердачного помещения, жилых комнат на площади 100 квадратных метров и сильное задымление. Распространению огня способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, а также наличие газовых баллонов, - добавили в ведомстве.

Справиться с огнем удалось только в 06:43 утра. Также спасатели вытащили из дома пожилую женщину, а позже было обнаружено тело мужчины. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 200 квадратных метров, хозяйственная постройка на площади 12 квадратных метров и повреждена кабина грузового автомобиля на площади 2 метра квадратных.