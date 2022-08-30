Участники «Чистых игр» на Ямале собрали 61 тонну мусора

Фото: Правительство ЯНАО

Во всех муниципалитетах региона прошел «Ямальский Кубок чистоты». В итоге лучшими стала команда «Цэбэ» из Приуральского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ямальский кубок чистоты» - экологические соревнования по методике «Чистых игр». В этом году он одновременно прошел в 13 муниципалитетах и стал самым масштабным в Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым. Соревнования объединили более тысячи ямальцев, включая волонтеров и организаторов. Вместе активисты собрали 61 тонну мусора.

Кроме того, игроки в составе 251 команды решали экологические кейсы, очищали общественные территории, сортировали мусор и получали баллы за выполнение заданий.

Как уже упоминалось выше, лучшие результаты показала команда «Цэбэ» из Приуральского района, на втором месте «ЭкО Гусята» из Надымского района, на третьем - «Ива» из Тазовского района.

- Итог игры подводился по сложной математической формуле, которая включает в себя множество факторов. Это и общий вес собранного мусора, и тип отходов, сортировка, участие в дополнительных активностях. Но самый главный показатель - очищенные территории, которые ямальцы продолжат поддерживать в чистоте. Такого рода игры - не просто субботник, а старт в разумном потреблении и формировании новых экопривычек, - говорит директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина.