В Приуральском районе заготовят 400 тонн мяса северного оленя

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Приуральском районе мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» начал убойно-заготовительную кампанию, которая продлится с сентября по декабрь. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- В ходе кампании 2022 года предприятие «Паюта» планирует заготовить 400 тонн мяса северного оленя, - рассказал он.

Традиционно, первой убойно-заготовительную кампанию открывает территориально-соседская община КМНС «Вы-тер». С этой общиной заключен контракт на поставку 50 тонн мяса северного оленя.

Первыми свежую мясную продукцию получат образовательные учреждения муниципалитета.