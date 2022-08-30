С 1 сентября в школах Ноябрьска начнут работать 20 новых учителей Фото: Ольга Крыльцова

С 1 сентября в школах Ноябрьска начнут работать 20 новых учителей. Об этом сообщила председатель комитета законодательного собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

Также она отметила, что в предстоящем учебном году будет много нововведений, связанных с идеологической и патриотической воспитательной работой. Это историческое просвещение с первого класса, исполнение гимна в начале учебной недели и поднятие государственного флага.

Напоминаем, что следующий год Президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. По мнению Надежды Гудковой, это правильно.

- Роль учителя во все времена была основополагающей и сегодня, на фоне глобальных вызовов и внешних угроз, приобретает особенное значение, - подчеркнула депутат.