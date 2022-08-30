Ямал получит дополнительные средства для расселения аварийного жилья Фото: Вера Зенина

Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» одобрила дополнительную заявку от Ямала по выделению финансирования на расселение аварийного жилья. Полученные 623,09 миллиона рублей будут направлены на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в порядке софинансирования регион добавит 3,998 миллиарда рублей. Данные средства пойдут на переселение 2 955 человек из 1 054 жилых помещений общей площадью 40,77 тысяч квадратных метров в городах Лабытнанги и Ноябрьске.

До конца 2023 года на территории еще восьми муниципальных образований - Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, Надымский, Пуровский, Тазовский, Ямальский и Шурышкарский районы, также планируется завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это 78 тысяч квадратных метров или 1 903 квартиры, в которых проживает 5 446 человек.