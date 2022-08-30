Погода на Ямале на 30 августа 2022 года: сильный ветер и дождь

Погода на Ямале на 30 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 30 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. В отдельных районах порывы ночью до 18 м/с, днем 18-23 м/с. Температура ночью +6…+11 градусов, при прояснении до 0, днем +10…+15 градусов, местами до +20.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью +4 градуса, днем +13. Ветер 8-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: