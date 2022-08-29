Энергетики проверят электроснабжение избирательных участков Тюменского макрорегиона

Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» приступили к комплексной проверке объектов, обеспечивающих электроснабжение участковых избирательных комиссий в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Всего в трех регионах будут действовать 273 участка для голосования, из которых 116 - подключены к сетям компании.

Напоминаем, что 11 сентября пройдет Единый день голосования, на котором выберут глав городских и сельских поселений Тюменского макрорегиона, а также депутатов в Тюменскую областную и муниципальные думы. Ожидается, что в нем примут участие порядка 365 тысяч жителей.

К началу сентября энергетики проведут внеплановый аудит энергообъектов и электроустановок, проанализируют надежность электроснабжения каждого участка, сформируют резервные схемы питания, составят графики дежурств структурных подразделений, а также проведут дополнительные инструктажи с техническими специалистами по вопросам организации бесперебойного питания избирательных участков.

С вечера 9 сентября и до утра 12 сентября будет введен запрет на плановые ремонты и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. Кроме того, энергокомпания примет дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности подстанций и воздушных линий.

Добавим, что при проведении выборов в режиме повышенной готовности будут находиться 184 аварийно-восстановительных бригады, состоящих из 800 специалистов. При необходимости энергетики задействуют 369 единиц специальной техники и 77 передвижных резервных источников электроснабжения.