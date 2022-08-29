В Ноябрьске автомобиль въехал в стеклянную стену торгового центра

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

В Ноябрьске произошла авария с участием автомобиля «Chevrolet», в которой чудом никто не пострадал. Информация об этом появилась в городском паблике «Происшествия Ноябрьск».

«ТЦ Городок. Машина въехала в стекло. Пострадавших нет», - кратко сообщается в посте группы.

На фото видно, что белая легковушка разбила стеклянную стену здания, а рядом стоит обеспокоенный мужчина и кому-то звонит.

Как сообщают пользователи соцсетей, виновником столкновения оказался вовсе не водитель, а маленький ребенок. Заинтересовавшись ручником, малыш начал с ним играть, после чего автомобиль поехал и врезался с текло.

В ближайшее время ожидается комментарий от пресс-службы ГИБДД.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 3 043, в которых 18 человек погибли и 190 получили травмы, в том числе 24 ребенка.