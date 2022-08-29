Глава Надымского района отчитался о готовности школ к новому учебному году Фото: Ольга Крыльцова

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских отчитался о готовности школ к новому учебному году.

- За лето мы подготовили наши образовательные учреждения ко встречи со школьниками: все они обеспечены новыми учебниками, в четырех школах обновлено оборудование кабинетов физики, химии и биологии, - отмети глава муниципалитета.

Так, в школе №16 установлены интерактивные панели и доски с возможностью сенсорного управления, интерактивные стены, появились мобильные компьютерные классы, обучающие роботы.

В некоторых образовательных учреждениях города откроются корпоративные классы. К примеру, в школе №6 - казачий класс, а школе №2 - спортивный.

В Ягельном и Приозерном старшеклассники начнут проходить профессиональное обучение по специальности «мастер по обработке цифровой информации». Это стало возможным благодаря договору с обществом «Газпром трансгаз Югорск».

В Ныде закуплены стенды для отработки навыков плиточной кладки и работы с сантехникой по профессии «слесарь-сантехник» в сфере ЖКХ.

А в пангодинской школе №1 откроются специализированные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году пороги школ Надымского района переступят 9 430 ребят, из которых 1 012 - первоклассники.