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Здоровье29 августа 2022 8:43

Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 августа 2022 года: заразились 147 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 августа 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 147 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 794.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 39 658 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 988. Всего в стране зарегистрирован 19 445 581 случай. Излечились от коронавируса 24 890 человек, скончались - 77.